1.Última chamada para os Jogos Olímpicos Paris 2024

Depois de Tóquio 2020, Paris 2024. O surf surgirá pela segunda vez nos Jogos Olímpicos. O Mundial de Surf ISA (ISA World Surfing Games), competição organizada pela Associação Internacional de Surf (ISA) a decorrer em Porto Rico, até 3 de março, é a última oportunidade para os surfistas garantirem uma vaga na prova olímpica que se irá disputar na Polinésia Francesa, Teahupoo, Taiti, de 27 de julho a 5 de agosto.

2.16 vagas em aberto

Dos 266 surfistas em competição no WSG 2024, em representação de 55 países, na praia de El Pico e Rastrial, em Arecibo, estarão 16 vagas em disputa, sete para o contingente masculino, 9 para o feminino. Decompondo o número, serão atribuídas a nível de ranking individual, 6 “bilhetes” para os homens e 8 para as mulheres. Estes surfistas apuram-se diretamente e cumprem a quota nacional por seleção (2+2).

Acrescem, no entanto, mais duas vagas, uma por género, para as seleções vencedoras no Mundial. isto é, as melhores nações masculinas e femininas garantem, cada qual, mais uma vaga por país. Abre-se, assim, aos países vencedores no Mundial as portas de, eventualmente, conseguirem levar três surfistas por género. Por força dos resultados nos Mundiais de Surf de em El Salvador (2023), este sistema carimbou um passaporte extra a uma mulher norte-americana e um terceiro surfista japonês.

3. Tropa de elite ruma a Porto Rico

Ser a última chamada para Paris 2024 e o aliciante das duas vagas extras a atribuir às seleções que conquistarem o ouro aumentará a competitividade na prova. Em competição vão estar grandes nomes do Championship Tour (CT), como os campeões do circuito de elite da Liga Mundial de Surf (WSL), Gabriel Medina e Filipe Toledo (estará em competição apesar da pausa no CT por razões de saúde mental), Sally Fitzgibbons (Austrália), John Florence, a medalha de ouro em Tóquio, Carissa Moore (EUA) e Kanoa Igarashi (Japão), medalha de prata.

4. Portugal tem um surfista apurado e quer mais

Para Tóquio 2020, Portugal apurou três surfistas. Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins. Kikas acabaria por não embarcar para o Japão por ter contraído Covid-19 nas vésperas de partir com a comitiva portuguesa liderada pelo selecionador David Raimundo e João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf.

Teresa Bonvalot, por força do ranking obtido no circuito mundial da WSL, é a única surfista já assegurada na prova no Taiti. As ambições nacionais passam por igualar o número de surfistas idos a Tóquio conforme assumido publicamente por David Raimundo.

A comitiva portuguesa é composta por olímpica Bonvalot, Frederico Morais, Guilherme Ribeiro, Guilherme Fonseca, Yolanda Hopkins e Francisca Veselko.

5. Caléndário

Local: Arecibo, Puerto Rico, ondas de Margara, El Pico e Rastrial

Datas: 24 de fevereiro a 2 de março – competição

3 de março – finais e cerimónia de encerramento.