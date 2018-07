Yuri Cortez é fotógrafo da AFP e esteve ontem a trabalhar no Estádio Luzhniki de Moscovo. No momento em que Mario Mandzukic marcou o golo que levaria a Croácia à final do Mundial, a alegria tomou de assalto os jogadores e o próprio Cortez que, apesar de ter sido "atropelado" pelos atletas, não deixou de disparar. O resultado? Imagens únicas da festa croata que estão a correr o mundo. E um beijo.

A cena insólita aconteceu no Estádio Luzhniki, na sequência do golo de Mandzukic, na segunda parte do prolongamento. O golo que permitiu à Croácia vencer a Inglaterra por 2-1 e apurar-se pela primeira vez para a final de um Mundial de futebol. "[Os jogadores] estavam muito felizes e nem sequer perceberam que eu estava preso ali em baixo", contou Cortez à AFP. Apesar disso, Yuri Cortez não deixou de carregar no obturador, e o resultado foi este: Quando deram que estavam amontoados sobre o fotógrafo, depressa o auxiliaram: "Perguntaram-me como eu estava, um deles pegou nas lentes e outro (Domagoj Vida) deu-me um beijo". Um momento insólito que as televisões conseguiram captar. No jogo de ontem, a equipa inglesa até começou melhor e adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, através de um exemplar livre direto de Kieran Trippier, mas os croatas reagiram e empataram já no decorrer da segunda parte, por intermédio de Ivan Perisic, aos 68. O golo que ditou a primeira final de um campeonato do mundo aos croatas surgiu já em tempo de prolongamento, aos 109 minutos, através Mario Mandzukic, companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo na Juventus. No domingo, 15 de julho, os croatas vão poder ‘vingar’ o tal jogo de 1998, em Paris, em que os franceses venceram por 2-1, naquela que era até hoje a melhor campanha de sempre da Croácia num Mundial. À data, no Stade de France, a Croácia ainda sonhou com a final, que seria frente ao Brasil, quando Davor Suker marcou, aos 46 minutos, mas Lillian Thuram, aos 47 e 69, deu a vitória aos gauleses, que viriam a conquistar o troféu. Para estar na terceira final da sua história, a França venceu na terça-feira a Bélgica, por 1-0, com um golo do central Samuel Umtiti, aos 51 minutos, em São Petersburgo.