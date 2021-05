Tiago Cardoso estabeleceu um recorde mundial. 24 horas a pedalar numa bicicleta de BTT em single speed, ou seja, de mudança única, em altimetria.

Das 10h00 de sábado até às 10h00 de domingo, num percurso entre as vinhas da Quinta da Almiara, em S. Mamede da Ventosa, Torres Vedras, Tiago Cardoso circulou num circuito fechado com “cerca de 2,40km”, com “subidas e inclinações de 10% e 13%” e uma “altimetria por volta são 68,18m”, explicou, em conversa com o SAPO24. “Fiz 167,68 km, para uma altimetria de 4.756 metros”, detalhou.

O desafio consistiu em andar durante um dia completo, numa bicicleta de BTT equipada só com uma mudança. “Foi feito em single speed, tal como antigamente, o que exige mais esforço, damos mais à perna”, assegurou o mediador de seguros que “anda no BTT por lazer”, assumiu.

“Amanhã a Official World Record Association vai analisar os dados todos para validar”, sublinhou.

Para o arquivo ficam 69 voltas completas a uma velocidade média de 6,96 km/h. Demorou 11m41s,74c a completar a melhor volta.

O registo nesta Organização Não-Governamental, “era algo que já tinha pensado fazer antes de o Tiago Ferreira ter estabelecido o recorde em acumulado, em julho do ano passado”, esclareceu. “São feitos diferentes”, anotou.

Natural de Sintra, 43 anos, Cardoso não estranha estas maratonas em cima do selim. “Fiz várias ultramaratonas de bicicleta, fui vice-campeão ibérico, em duplas (12h+12h), 5.º no Campeonato Europeu, em Penafiel e nas 24h de Coruche, nos últimos cinco anos, fiz quatro pódios”, enumerou o responsável por introduzir a modalidade em Portugal.

Dado este primeiro passo para a imortalidade, Tiago Cardoso aponta, agora, a outros desafios. “Estar no Europeu das 24h na República Checa”, evento adiado para 2022.