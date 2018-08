O futebolista espanhol Santi Cazorla vai voltar ao Villarreal, depois de seis anos no Arsenal. A apresentação, contudo, não foi feita como habitualmente acontece nestes casos. Não foi em conferência de imprensa ou nas redes sociais, mas sim... com um truque de magia.

O clube espanhol Villarreal apresentou Santi Cazorla, jogador espanhol que ganhou na sua passagem pelos 'gunners' a alcunha de "Pequeno Mágico", através de um truque de magia.

"E por magia, o desejo mais forte dos 'groguets' tornou-se realidade. Cazorla vai defender novamente a camisola amarela e vai despertar os sonhos do Estádio de la Cerámica", lê-se na publicação do vídeo no Twitter do Villarreal.

No início da apresentação, na noite de quinta-feira, 9 de agosto, um cilindro de vidro vazio tomava lugar no campo. Contudo, um mágico fez com que o espaço se enchesse de fumo branco, tendo depois aparecido o jogador.

Depois de abrir o cilindro, o mágico diz a Santi Cazorla "bem-vindo à tua casa".

Em conferência de imprensa, o jogador mostrou-se contente por voltar ao clube espanhol. "Hoje é um dia muito especial para mim porque volto àquela que considero ser a minha casa. Estou eternamente agradecido ao Villarreal por me dar um apoio incondicional durante estes dois anos e por me abrir sempre as portas. É um clube que é um exemplo para mim e que faz sempre bem as coisas, apesar das dificuldades".

"No dia em que saí, sabia que ainda ia voltar. Nestes anos, o clube cresceu muito", continuou. "Sempre disse que desistir não era uma opção. É verdade que ainda tenho algumas dores que me impedem de estar a 100%, mas trabalho diariamente para removê-las. Agora é hora de dar tudo por esta camisola e por este clube", referiu.

O jogador de 33 anos regressou ao clube espanhol depois de seis anos em Londres, no Arsenal. O presidente do clube, Fernando Roig, mostrou o seu agrado com este regresso. "Estou muito feliz por dizer que Santi Cazorla está a jogar com o Villarreal depois de tudo o que passou. Hoje é hora de esquecer todas as coisas más que aconteceram e aproveitar novamente", disse.