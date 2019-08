Nunca é fácil participar em eliminatórias de apuramento na Liga dos Campeões. Decorrendo em pleno verão, com as equipas a procurar ganhar rotinas, é mais comum que estas se arrastem em campo do que proporcionem o chamado "show de bola". É um pouco como ter de interromper umas férias ou ser arrancado da cama com sono para voltar ao trabalho: a tarefa vai ter de ser feita, mas talvez não com o brio que seria desejável, corpo presente com a cabeça ausente.

No caso do Futebol Clube do Porto, esse problema adensou-se com um defeso particularmente difícil para os dragões. Tendo perdido algumas peças fulcrais — Felipe, Herrera e Brahimi, entre outros —, foi necessário suprir as lacunas com jogadores novos, que forçaram o clube a fazer avultados investimentos.

Esperava-se que nomes como Zé Luís, Luís Díaz, Renzo Saravia ou Nakajima pudessem fazer parte do onze para o FC Porto resolver desde cedo a eliminatória. Nada disso. Sérgio Conceição, simultaneamente conservador e inovador, deixou o cabo-verdiano e o colombiano no banco, remetendo o argentino e o japonês para a bancada.

Em detrimento dos reforços, o técnico preferiu manter Manafá na lateral direita e a já conhecida dupla Soares e Marega na frente. A maior surpresa terá sido mesmo fazer estrear Romário Baró, com o menino maravilha a jogar descaído no lado direito do meio campo, em apoio a Danilo Pereira e Sérgio Oliveira. De resto, Alex Telles manteve-se a pedra e cal na outra lateral, tendo à sua frente Jesus Corona. Como patrões da defesa, Pepe e Marcano foram chamados para prestar serviço na zona central.

Faltava só saber quem então defenderia as redes do FC Porto, sendo que esta terá sido a verdadeira surpresa da convocatória. Acabado de chegar a Portugal, Agustín Marchesín viu-se catapultado diretamente para o onze inicial, preterindo Vaná. Arriscada, seria ainda assim uma aposta acertada.

Mantendo a matriz tática e uma boa parte do seu onze habitual, seria expectável que o FC Porto chegasse mandão à Rússia — país onde se dá particularmente bem — e pusesse o Krasnodar em sentido. Tal não aconteceu. O FC Porto dominou as ocorrências, sim, mas pouco fez para justificar estar à frente do marcador nos primeiros 45 minutos de jogo.