A UNICEF anunciou hoje que vai realizar um jogo de futebol particular solidário no Estádio do Restelo, em 18 de julho, com antigos jogadores e figuras públicas, para angariar fundos para o trabalho no terreno da organização.

O jogo, com transmissão televisiva e compra de bilhetes virtuais, contará com a presença de antigos jogadores, como Marco Caneira, Nuno Gomes, Jorge Andrade, Luisão, Ricardo Rocha e Helton, entre outros, juntando-se a figuras públicas de várias áreas. Com o apoio da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o objetivo do encontro é juntar antigos futebolistas e figuras públicas, numa partida que visa angariar fundos para o objetivo de dar a "todas as crianças as mesmas oportunidades", segundo explicou a diretora executiva da UNICEF Portugal, Beatriz Imperatori, citada em comunicado. "Quando o futuro dos mais desprotegidos está em jogo, cabe ao futebol entrar em campo, numa parceria forte, robusta e duradoura", considerou o presidente da LPFP, Pedro Proença.