O italiano Jannik Sinner conquistou hoje o seu segundo torneio do Grand Slam de ténis, depois do triunfo na Austrália no início do ano, ao vencer o norte-americano Taylor Fritz na final do Open dos Estados Unidos.

O número um do mundo venceu pela primeira vez o ‘major’ nova-iorquino, impondo-se a Fritz, 12.º do ranking, por 6-3, 6-4 e 7-5, num encontro que teve a duração de duas horas e 16 minutos. Sinner, de 23 anos, juntou o triunfo em Flushing Meadows ao conquistado no Open da Austrália, no primeiro Grand Slam do ano, frente a Fritz, que, aos 26, nunca tinha chegado às meias-finais de um ‘major’ e foi batido na sua estreia em finais.