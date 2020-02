Os ‘colchoneros’ estiveram na frente com golos de Llorente, aos 15 minutos, com remate na pequena área, e Partey (43), com pontapé de fora da área, contudo os anfitriões reagiram sempre.

Primeiro foi o brasileiro Gabriel Paulista (40), com desvio de cabeça na pequena área, e depois Kondogbia, aos 59, com emenda atabalhoada, à entrada da pequena área.

O português João Félix ainda está com problemas físicos e falhou o último encontro antes da receção de terça-feira ao Liverpool, na Liga dos Campeões.

Com este resultado, o Atlético de Madrid fica provisoriamente isolado no quarto lugar, o último com direito a disputar a ‘champions’, com 40 pontos, mas pode ser apanhado pelo Sevilha, que tem 39, e Real Sociedad, que soma 37.

O Valência é sexto, com 38, podendo ser alcançado pelo Villarreal, com 35. No domingo o Sevilha recebe o Espanyol e a Real Sociedad visita o Eibar.

O Real Madrid, que comanda com 52 pontos, recebe no domingo o Celta de Vigo, enquanto o FC Barcelona, que segue a três pontos, recebe sábado o surpreendente Getafe, terceiro com 42.