A poucas horas do encontro com a Suíça, para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo, o capitão Cristiano Ronaldo mandou uma mensagem de esperança nas redes sociais

"Hoje é por Portugal! Pelos portugueses! Por nós e pelos nossos! Hoje é por todos os sonhos que carregamos em cada um de nós! Vamos com tudo", escreveu o capitão da Seleção Nacional.