Os brasileiros do Vasco da Gama anunciaram hoje a contratação do defesa João Victor, que alinhava no Benfica, com o clube a revelar que o futebolista é esperado no início do ano para se juntar à equipa.

“João Victor é o primeiro reforço para a temporada 2024 da equipa brasileira. O Vasco da Gama acertou a compra do defesa de 25 anos junto do Benfica”, refere o clube em comunicado, não revelando os valores envolvidos no negócio. Segundo o Vasco da Gama, João Victor é esperado no início de 2024 no Brasil para completar os “trâmites administrativos, exames médicos, encerrar os procedimentos de contratação e se juntar ao grupo”. O defesa chegou ao Benfica em 2022/23, proveniente do Corinthians, e assinou por cinco épocas, mas apenas efetuou três jogos durante a primeira temporada, sendo depois emprestado aos franceses do Nantes. Já esta época, João Victor apenas foi opção para Roger Schimdt em dois jogos, com 27 minutos de utilização, deixando agora o cube em definitivo. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram