Na final masculina da prova, que, ao contrário do habitual, só contou com surfistas europeus, o tetracampeão português (2011, 2012, 2014 e 2017) Vasco Ribeiro, de 25 anos, superiorizou-se ao espanhol Aritz Aranburu com 13,54 pontos (em 20 possíveis), contra apenas 6,26 pontos do adversário, que já integrou o circuito principal da WSL.

Já no quadro feminino, Teresa Bonvalot (20 anos), bicampeã nacional (2014 e 2015), venceu a francesa Pauline Ado com 13,50 pontos contra 8,50 pontos da rival, que também já esteve entre a elite mundial.

“No regresso dos surfistas europeus às provas internacionais, os representantes portugueses estiveram em grande destaque ao longo de todo o evento, conseguindo dominar a prova galega do início ao fim”, destacou em comunicado a Associação Nacional de Surfistas (ANS).

A entidade acrescentou que “os triunfos de Vasco e Teresa expressaram esse domínio português, depois de quatro dias de muita ação, com ondas desafiantes e de potencial”, numa prova que decorreu num contexto diferente, após o cancelamento dos circuitos de 2020 da WSL por causa do novo coronavírus.