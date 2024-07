O atleta olímpico luso terminou a etapa com apenas mais seis segundos do que Matthew Hauser (50.03 minutos), o mais rápido a percorrer a distância sprint (750 metros de natação, 19,8 quilómetros de ciclismo e cinco quilómetros a correr). O francês Pierre Le Corre terminou no último lugar do pódio.

João Nuno Batista, campeão do mundo de juniores em 2023, concluiu no 44.º lugar, com mais 3.07 minutos.

Ainda no dia de hoje, Melanie Santos vai disputar a prova de elite feminina.

Nos Jogos Olímpicos Paris2024, que vão decorrer entre 26 de julho e 11 de agosto, Vasco Vilaça, Ricardo Batista, Melanie Santos e Maria Tomé vão representar Portugal nas provas individuais e na estafeta mista.