Os adeptos portugueses apoiam esta tarde a seleção portuguesa no jogo frente à Turquia, da segunda jornada do Grupo F do Euro2024 de futebol. Georgina Rodríguez e Cristianinho estão no estádio em Dortmund. Veja as fotos.



































































O jogo do Euro2024 de futebol entre as seleções de Portugal e Turquia realiza-se hoje no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund.