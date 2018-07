Beatriz Gago e Marta Furtado são velejadoras do CN de Lagos. Vão participar no Mundial 420 que se disputa em Newport, nos EUA. São treinadas pela mãe e pelo pai de Marta. O pai foi campeão mundial em 1996 e ficou em 3º lugar no ano seguinte, com a mãe como tripulante, na prova e no local onde a filha estará 21 anos depois.

Beatriz Gago e Marta Furtado vão participar no Campeonato Mundial Absoluto de 420, competição que irá decorrer em Newport, Rhode Island, Estados Unidos da América, de 7 a 15 de agosto. Para as duas velejadoras do Clube de Vela de Lagos esta é a primeira participação nesta prova de âmbito mundial.

A anteceder este evento, as duas velejadoras do clube algarvio estarão no Campeonato Mundial da Juventude da World Sailing (federação internacional de vela ligeira), que decorre igualmente nos EUA, no Texas, de 14 a 21 julho, um campeonato em que apenas se apuram as tripulações vencedoras do ranking júnior masculino e feminino (duas vagas para cada país). Beatriz e Marta vão ser acompanhadas pelos colegas de equipa, Manuel Fortunato (irmão da Marta) e Frederico Baptista, que venceram o ranking júnior masculino.

Beatriz e Marta, campeãs nacionais, formam uma equipa desde outubro de 2017 e conhecem desde tenra idade, de cor e salteado, o verbo navegar, embora com trajetos e influências diferentes.

Marta começou a içar velas por causa dos pais, Martinho e Ingrid Fortunato, que são curiosamente também os treinadores das duas equipas, de Beatriz e Marta, e de Manuel e Frederico.

“Não me lembro quando andei de barco pela primeira vez”, relata. Começou na classe Optimist e passou, quase de imediato, para a classe 420 (dois tripulantes), que foi onde o pai e treinador se destacou a nível mundial. “O meu pai venceu o mundial de 420 (1996) e no ano seguinte foi ao campeonato mundial, com a minha mãe como tripulante, e ficaram em terceiro lugar em Newport”, recorda, orgulhosa. Ou seja, Marta irá competir, 21 anos depois, na mesma prova em que o pai e a mãe competiram, “no mesmo sítio onde nós vamos ter o campeonato mundial deste ano”, sublinha.

Essa curiosidade não escapa a Beatriz, 16 anos, praticante de vela desde os 7, tendo entrado no mundo náutico pela mão do pai, que não tem qualquer ligação à vela. “O facto de o Martinho ter sido campeão do mundo de 420 ajuda muito", nota. "É um exemplo para nós e mostra que é possível atingir o topo se trabalharmos muito”, assume.

Os sonhos: Volvo Ocean Race (VOR), a medalha olímpica e igualar os pais

No curriculum individual de cada uma, o Campeonato Nacional de Desporto Escolar 2016, em Aveiro foi o primeiro troféu ganho por Marta, cuja “vitória mais importante foi o Campeonato de Portugal de 420 feminino, em março deste ano”. Por sua vez, Beatriz, cujo primeiro prémio foi “em Faro, numa prova do campeonato do Algarve", destaca uma outra prova: “a que venci num campeonato da Europa. Estava um pouco ansiosa com as condições de mar e foi uma surpresa”, recorda.

Enquanto velejadoras de alta competição, Beatriz Gago e Marta Fortunato estão cientes de que têm de fazer alguns sacrifícios. Beatriz vai ao ginásio “três vezes por semana” e tem “muito cuidado com a alimentação” para estar a “200% para os campeonatos”. Marta frequenta o “ginásio às terças e quintas durante uma hora”, sendo que a alimentação “é normal”, evitando “comida de plástico” e procurando comer de “forma completa, variada e saudável. Comida feita por nós”, frisa.

Mas os sacrifícios não se ficam por aqui. “No 9º ano não fui ao baile de finalista, porque tinha a última prova de apuramento para o meu 1º mundial”, recorda Beatriz. “Mas o que é um baile de finalistas comparado com a experiência de estar a representar o meu país no campeonato do mundo e de ter a oportunidade de conhecer e conviver com velejadores de todo o mundo?”, questiona.

Em relação aos estudos, Marta diz ser “fácil” conciliar com os treinos de vela e em relação aos namorados é “ainda mais fácil. Porque não tenho”, sorri.

Em relação aos sonhos que acalentam, Beatriz assume que o seu “é representar Portugal nos Jogos Olímpicos, ganhar uma medalha e fazer uma etapa da VOR”, à imagem de Martine Grael (velejadora brasileira campeã olímpica que disputou recentemente a Volvo Ocean Race integrada na equipa da AkzoNobel), de quem é admiradora. Por sua vez, Marta espera “ficar bem classificada num mundial”. Tal como aconteceu “como os meus pais”, finaliza.