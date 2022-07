As águas da Frente Atlântica do Porto, Matosinhos e Gaia recebem a partir de hoje (12h00), até dia 10, o Campeonato de Portugal ORC, principal competição de barcos cruzeiros com certificado ORC.

Organizado pelo Clube de Vela Atlântico, em conjunto com a Federação Portuguesa de Vela, a competição acolhe 12 embarcações vindas de norte a sul do país e da Região Autónoma da Madeira e terá cerca de 100 velejadores na disputa do título nacional divididos em três categorias: ORC A; ORC B e ORC Sports Boats.

O veleiro "Cash a Lot - Madeira tão tua” apresenta-se no na qualidade de bicampeão nacional na classe A.

Depois das vitórias alcançadas na ilha do Porto Santo e da Madeira (2019) e na Terceira, nos Açores, em 2021, a tripulação madeirense procura no campo de regatas do Porto, Leixões e Matosinhos o terceiro título consecutivo na principal competição nacional de barcos de cruzeiro com certificado ORC.

“Com todo o respeito que temos pelas outras tripulações, e, mesmo sabendo que não podemos ganhar sempre, estamos cá para lutar pela vitória no campeonato”, assegurou, confiante, Vítor Nóbrega, armador da embarcação insular.

Celebrar Fernão Magalhães

O nacional ORC integra-se num conjunto vasto de competições e celebrações náuticas a decorrer no mês de julho no Porto. “

“No cumprimento do seu lema “O que nos liga é o Mar”, o Clube de Vela do Atlântico decidiu promover a celebração dos 500 anos da primeira circum-navegação do Planeta homenageando o seu principal obreiro, Fernão de Magalhães, com uma série de iniciativas ligadas ao mar”, referiu Paulo Machado, presidente do CVA.

Nesse sentido, o Porto será uma “stopover (paragem) da Regata Oceânica Discovery Race, organização em parceira com a Confraria Europeia da Vela e recebe o Campeonato Mundial de Snipe Júnior, prova que conta com cerca de 40 barcos (8o tripulantes) vindos de 7 países, nos dias 27 a 31 de julho.