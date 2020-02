Em Tóquio, Chusovitina defenderá pela quinta vez em Olimpíadas as cores do Uzbequistão, um país de 33 milhões de habitantes e onde sua fama é tão grande que existe um selo com o seu rosto estampado.

Num momento de descanso, após um treino de salto em Tashkent, capital do Uzbequistão, Chusovitina explica que foi Alisher, hoje com 20 anos, que a convenceu a parar. "Ele preocupa-se muito comigo, que eu possa me lesionar gravemente", relata a medalhista olímpica.

Embora mantenha vivo o amor pela competição, esta mulher de 44 anos explica que prometeu à família - a sua "maior motivação"- que os Jogos Olímpicos de Tóquio — que se realizam de 24 de julho a 9 de agosto — serão as suas últimas Olimpíadas.

As melhores lembranças de Chusovitina seguem sendo as dos Jogos de 2008, quando dividiu o pódio com atletas da China e da Coreia do Norte dez anos mais novas do que ela. Mas o mais importante foi a recuperação de seu filho após os Jogos. "Quando voltei, o médico disse que o meu filho estava curado. Acho que, para uma mãe, é uma notícia que nenhuma medalha pode igualar", lembra.

No Centro da Ginástica da República, onde treina, a veterana ginasta é uma grande inspiração para os jovens. "Ela conhece o seu corpo e o que pode fazer: o nosso trabalho é ajudá-la a manter seu nível", explica Lioudmila Li, técnica de Chusovitina.

O marido de Chusovitina, Bakhodir Kurbanov, ex-atleta de alta competição, representou o Uzbequistão na modalidade de luta greco-romana nos Jogos de 1996 e 2000, interrompendo a carreira para cuidar do filho doente.

"Não planeámos quatro olimpíadas, muito menos oito, mas ela deixa-nos orgulhosos", afirma Kurbanov, entrevistado no modesto apartamento da família nos arredores de Tashkent, enquanto sorri.

Depois dos Jogos de Tóquio, Chusovitina já tem tudo planeado: não ficará longe de sua desporto amado, porque pretende abrir uma academia em Tashkent para ajudar as futuras gerações de ginastas a afirmar-se.

Outro objetivo é continuar praticar o salto, mas desta vez sobre um palco para "um espetáculo de teatro de ginástica", com o qual pretende popularizar o seu desporto no Uzbequistão, onde a luta e o boxe são preferências nacionais.

"Quero que as pessoas amem a ginástica, que vejam o quanto é bonita", conta. "Quando as pessoas virem como é bonita, vão apressar-se para inscrever os seus filhos nestas aulas".