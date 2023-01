O Al Nassr revelou a data da apresentação de Cristiano Ronaldo. Como já tinha sido avançado na imprensa, o jogador português será apresentado já esta terça-feira, dia 3, às 19 horas locais (16h00 em Lisboa), no estádio Mrsool Park.

"Todos os olhos em Riade para a apresentação do melhor do mundo, Cristiano, com as cores do Al-Nassr pela primeira vez", escreveu ainda o clube na publicação no Twitter.

Horas antes, o internacional português já tinha partilhado um vídeo nas suas redes sociais a caminho de Riade.

"Olá, rapaziada. Vemo-nos em breve!", diz CR7 no curto vídeo.

O avançado português vai jogar no atual segundo classificado do campeonato, depois do clube de Riade ter divulgado a contratação, sem adiantar mais detalhes.

“Está a fazer-se história. Esta é uma contratação que não só vai inspirar o nosso clube a alcançar ainda mais sucesso, mas também a nossa liga, o nosso país e gerações futuras, rapazes e raparigas a serem a melhor versão de si mesmos. Bem-vindo, Cristiano, à tua nova casa”, lê-se numa publicação na conta em inglês do clube saudita na rede social Twitter, ilustrada com fotos de Cristiano Ronaldo com a camisola ‘7’.

O ‘capitão’ da seleção portuguesa, de 37 anos, ruma ao futebol saudita, após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).