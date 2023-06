O Bola ao Ar, podcast sobre NBA produzido pela MadreMedia, engalanou-se para receber Miguel Candeias, o único jornalista não-americano que votou no Prémio de jogador mais valioso das finais deste ano. Se há episódio imperdível... é este! Afinal, não são todos os dias que se ouve alguém que esteve na festa com Nicola Jokic, um dos melhores jogadores da atualidade, no dia mais importante da sua carreira.

Nesta Parte 2 de um episódio-duplo especial (a Parte 1 pode ser ouvida aqui), João Dinis e Ricardo Brito Reis receberam Miguel Candeias, jornalista que anda há 30 anos a acompanhar as maiores estrelas da NBA, para falar sobre: O facto de ter sido o único jornalista não-americano que votou no Prémio MVP das finais;

As diferenças entre a festa do título no balneário dos Chicago Bulls em 1999 e a festa deste ano dos Denver Nuggets, que festejaram o seu primeiro título da história;

A sensação de ver uma final da NBA ao vivo e a seguir tomar banho de champanhe na festa;

E... muito mais!

