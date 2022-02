Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico defendeu que o número de jogadores com que ficou, após as saídas de Ferro e Gedson, “ajusta-se às necessidades” e preferiu enaltecer o facto de não ter perdido ‘peças’ influentes na equipa, o que “podia acontecer a qualquer momento”.

“Acabaram por não sair, é uma boa notícia. Portanto, é com este plantel que nós contamos, é neste plantel que nós acreditamos e é com este plantel que vamos até ao final da Liga”, destacou.

Nesse sentido, Veríssimo frisou que a atuação do Benfica no mercado de transferências correu como tinha sido “previsto e planeado” para incrementar a “competitividade” interna, como vinha a apontar nos encontros anteriores com a imprensa.

“Tínhamos ou temos um plantel de 27 jogadores, com duas lesões de longa duração, o Lucas [Veríssimo] e o Rodrigo [Pinho], portanto, 25. Com estas duas saídas passámos para 23. Com uma ou outra lesão que exista, portanto, estamos a trabalhar com um plantel de 22 ou 23 jogadores”, defendeu Veríssimo.

E nem mesmo o facto de, ao contrário do Benfica, o FC Porto e Sporting terem anunciado reforços no último dia do mercado de transferências fez o técnico desviar-se da sua ideia, discordando mesmo da análise de que a inatividade do clube no capítulo dos reforços possa significar um abdicar dos objetivos da época.

“Independentemente do que se possa ter passado com os nossos concorrentes mais diretos, a nossa preocupação é dentro da nossa casa. Olhámos para o plantel, analisámos as soluções, as opções que existem em função da ideia que queremos montar e, a partir daí, partir para o tal ajuste que no meu início à frente da equipa aconteceu”, sustentou.

Sobre a partida de quarta-feira, com o Gil Vicente, Veríssimo revelou que ainda não pode contar com Seferovic, mas já deverá poder utilizar Rafa, que falhou a final da Taça da Liga, no sábado, por estar infetado com o coronavírus, perspetivando “um jogo muito difícil” no Estádio da Luz.

“O Gil Vicente tem vindo a fazer um campeonato tranquilo, está com todo o mérito na quinta posição. Nos últimos oito jogos ganhou cinco e empatou [perdeu] um. É uma equipa que não sofre muitos golos, com dinâmicas ofensivas muito vincadas e interessantes, que refletem a qualidade do seu plantel e do seu treinador”, analisou Neélson Veríssimo.

O Benfica recebe o Gil Vicente na quarta-feira, às 19:00, no Estádio da Luz, em encontro da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

A equipa orientada por Nélson Veríssimo, que vem de uma derrota com o Sporting (2-1), na final da Taça da Liga, procura não perder terreno para o líder, o FC Porto, que no domingo venceu o seu jogo da mesma jornada, frente ao Marítimo.

O Gil Vicente, orientado por Ricardo Soares, segue em quinto lugar no campeonato e nos últimos oito encontros só perdeu com o Sporting, em Barcelos, por 3-0.