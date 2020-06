Samuel di Carmine marcou os dois golos do Verona, aos 14 e 26 minutos, enquanto o Cagliari reduziu por Giovanni Simeone, aos 43, numa partida em que o português Miguel Veloso entrou ao intervalo para ajudar a segurar a vantagem.

O jogo terminou com as equipas reduzidas a 10, por expulsão com o vermelho direto de Fabio Borini, aos 35 minutos, no Verona, e Luca Cigarini, por acumulação de amarelos aos 70, no Cagliari, que somou a quarta derrota consecutiva.

O Verona segue na sétima posição, com 38 pontos, a um do Nápoles (sexto), enquanto o Cagliari ocupa o 12.º lugar, com 32, em igualdade pontual com o Sassuolo (11.º, com menos um jogo).

Torino e Parma, do português Bruno Alves, empataram 1-1, no jogo que assinalou o regresso da Série A italiana de futebol, após a interrupção devido à pandemia de covid-19.