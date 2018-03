O líder do movimento Novo Vitória (lista A) frisou que o plano de investimento para o mandato de 2018 a 2021 se reparte em 15 milhões de euros de receitas ordinárias da SAD (cinco milhões por ano), 21 do contrato televisivo com a Altice (sete por ano), 14 de parcerias estabelecidas por Ziad Tlemçani, futuro diretor-geral da SAD, caso seja eleito, e 20 de aumentos de capital.

O candidato sublinhou que o orçamento pode ser ainda mais alto, caso o contrato televisivo, que crê ser de 70 milhões de euros a 10 anos, apesar de o atual presidente e candidato da lista B, Júlio Mendes, ter mantido até agora a confidencialidade do acordo, seja superior.

"É o valor apurado por nós, e referimo-nos aos 70 milhões. Caso o contrato seja superior, como está a fazer crer o atual presidente, aumentará o investimento. Portanto, não serão 70, serão mais de 70", disse, numa conferência de imprensa em que também intervieram Ziad Tlemçani, homem apontado para diretor-geral da SAD, e o candidato a presidente da Assembleia Geral, Pedro Freitas.

Júlio Vieira de Castro frisou ainda que as receitas da SAD provêm das quotas mensais, dos lugares anuais, dos camarotes, da bilheteira, da publicidade, do marketing e da comunicação, ao passo que os aumentos de capital da SAD já estão acautelados com o atual acionista maioritário, Mário Ferreira.

"Mário Ferreira fará sempre parte da solução. Temos a garantia de que Mário Ferreira acompanhará os aumentos de capital por nós propostos, tal como fez até hoje, e já o fez por três vezes", explicou.