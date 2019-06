As duas equipas chegaram ao final do tempo regulamentar e prolongamento empatadas 1-1, resultado que também se verificou na primeira mão, tendo nas grandes penalidades a equipa vilanfranquense vencido por 4-2.

Com um passado maioritariamente ligado à III divisão/Campeonato de Portugal, o Vilafranquense vai disputar o segundo escalão pela segunda vez, depois da presença em 1987/88, na altura na divisão centro da segunda divisão.

O conjunto de Vila Franca de Xira chegou à fase final do Campeonato de Portugal depois de ter terminado a série C no segundo lugar, logo atrás da União de Leiria.

Na final do Campeonato de Portugal, agendada para o dia 23 de junho, no Estádio Nacional, em Oeiras, o Vilafranquense vai defrontar o Casa Pia, que hoje afastou o Praiense e assegurou a outra vaga na II Liga.

* Fotografia de Diogo Rodrigues: Adeptos do Vilafranquense fazem a festa no relvado junto da equipa