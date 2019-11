A penalização foi confirmada por Bruno Vicente, diretor desportivo do clube, que terá agora de indicar um novo recinto para receber os seus adversários.

O Vilafranquense realiza os jogos na condição de visitado no Municipal de Rio Maior, devido à falta de condições do Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.

A formação de Vila Franca de Xira cumpre este sábado, frente à Académica, o primeiro de dois jogos de castigo à porta fechada, um castigo relativo ao jogo com o União de Leiria, das meias-finais do ‘play-off’ de subida do Campeonato de Portugal da última época.

O Vilafranquense é 13.º classificado da II Liga, com dez pontos somados em dez jornadas disputadas, menos 17 do que o líder Farense.