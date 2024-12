No último treino da equipa ‘merengue’ antes da deslocação ao terreno do Girona, Vinícius Júnior integrou o treino, após ter estado de fora devido a uma lesão muscular, informou o clube no seu sítio oficial na Internet.

No entanto, o avançado brasileiro ainda não está disponível para o jogo de sábado.

“O Vinícius recuperou muito bem. Não estará no jogo de amanhã [sábado], mas está pronto para o próximo jogo da ‘champions'”, confirmou o treinador italiano.

Também o austríaco David Alaba integrou o treino com a equipa, após ter estado um ano de fora devido a uma lesão grave no joelho esquerdo.

O regresso do defesa está previsto somente para o próximo ano, devido à necessidade de ganhar ritmo durante o mês de dezembro.

“Ficamos contentes com a sua presença no treino, mas precisa do mês de dezembro para estar pronto para jogar em janeiro. Continuará agora a trabalhar individualmente e, pouco a pouco, incorporar-se-á na equipa, mas a previsão do seu regresso é só para o próximo ano”, acrescentou Ancelotti.

O médio francês Camavinga, que também está lesionado e em processo de recuperação, também participou no treino, mas sem integrar o resto do grupo.

O Real Madrid ocupa o segundo lugar da Liga espanhola, com 33 pontos, a quatro do líder FC Barcelona, mas com menos um jogo, enquanto o Girona segue no oitavo lugar, com 22.