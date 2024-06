Vitor Bruno tem acordo por dois anos com FC Porto. As conversas já decorriam há alguns dias, mas só na manhã desta quarta-feira o entendimento foi possível. O SAPO24 sabe que devido a toda a polémica que envolveu o antigo adjunto de Sérgio Conceição, Vitor Bruno admitiu mesmo encerrar as conversações e rumar a outras paragens, nomeadamente à Arábia Saudita. No entanto, o novo diretor desportivo Zubizarreta e o diretor para o Futebol Jorge Costa conseguiram convencê-lo.

Há agora outros pormenores para acertar, nomeadamente a composição da sua equipa técnica. Em cima da mesa, sabe o SAPO24 está o nome de Nuno Piloto para seu adjunto.

Certo está que o vínculo entre as partes será de duas temporadas, com a possibilidade de Vitor Bruno ser apresentado na próxima sexta-feira.