“Temos de ser uma equipa com identidade e a mostrar a qualidade de jogo que temos. O Vitória vai obrigar-nos a sermos um Gil Vicente ao melhor nível. Só assim estaremos mais perto dos três pontos”, disse Vítor Campelos, na antevisão à partida.

O técnico dos barcelenses espera, por isso, que este seja "um jogo emocionante”, lembrando os momentos positivos porque passam os dois conjuntos.

“As duas equipas vêm de bons resultados. O Vitória está a fazer um bom campeonato, e nós começámos bem esta segunda parte da época. Prevejo, por isso, que seja um excelente jogo, com emoção, entre duas boas equipas”, disse o técnico dos ‘galos’.

A formação barcelense quebrou na última jornada, com a vitória por 2-0 sobre o Portimonense, uma série de dois jogos sem vencer, na I Liga, conquistando, também, o primeiro êxito como visitante no campeonato esta época.

“Essa vitória em Portimão só terá real valor se vencermos este próximo jogo. Estamos focados em fazer uma segunda volta do campeonato melhor do que a primeira”, disse Vítor Campelos.

No duelo da primeira metade competição, o conjunto barcelense sofreu uma derrota (2-1) de reviravolta em casa do Vitória de Guimarães, mas Vítor Campelos considera que este será “um jogo diferente”.

“Fizemos uma boa partida, mas sofremos dois golos por demérito nosso. Na altura, falámos e retificámos. Agora, é um jogo diferente, com alguns novos protagonistas. O Vitória tem um outro treinador, que dá nuances diferentes à equipa. A nós, compete-nos melhorar”, disse o técnico gilista.

Questionado sobre o mercado, e dos ‘galos’ só terem garantido, até aqui, dois reforços, o defesa Jonathan Buatu e o guarda-redes Kritciuk, Vítor Campelos vincou que não é um assunto que o preocupe.

“O meu trabalho é potenciar os jogadores do plantel. Não vou falar de reforços, porque o que, neste momento, me interessa é os atletas que tenho à disposição”, partilhou.

O treinador também abordou as eleições para a presidência do clube, que vão acontecer em 1 de fevereiro, com dois candidatos, Avelino Dias da Silva e Hugo Vieira, a disputarem o sufrágio.

“Toda a gente sabe que vai haver eleições, mas somos profissionais do clube, e a nossa preocupação está no trabalho do dia à dia. Neste momento, o plantel só se foca em vencer este próximo jogo”, concluiu Vítor Campelos.

Para este embate com os vizinhos minhotos de Guimarães, o treinador não pode contar com o castigado Mory Gbane e os lesionados Depú, Pedro Tiba, Kiko Pereira e Thomas Luciano.

O Gil Vicente, 11.º classificado, com 19 pontos, recebe no domingo o Vitória de Guimarães, quinto, com 36, num jogo agendado para as 20h30, que terá arbitragem de Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.