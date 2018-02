“Entendemos que o FC Porto é notoriamente favorito para este jogo, mas senti na minha equipa confiança e vontade de provocar uma surpresa, porque uma vitória com os portistas será sempre uma surpresa, porque ainda não perdeu para o campeonato”, afirmou o treinador dos algarvios.

Vítor Oliveira falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe no domingo, às 20:15, o Portimonense, 10.º classificado, com 27 pontos, ao FC Porto, primeiro, com 61.

Na opinião do técnico algarvio, o FC Porto “é uma equipa muito forte, que teve uma reação fortíssima a uma derrota perfeitamente anormal para as competições europeias, mas que internamente continua invicta, o que demonstra o seu poderio enquanto conjunto”.

Embora atribua o favoritismo ao FC Porto para o embate de domingo, Vítor Oliveira assegurou que o Portimonense “está fortemente motivado para criar complicações” ao adversário.