A continuidade de Vítor Pereira à frente dos destinos do Corinthians ainda não é uma certeza. O técnico português tem salientado que a sua permanência não depende apenas dele e esta madrugada de quinta-feira, após a derrota com o Fluminense, um jornalista brasileiro confrontou-o com a possibilidade de ser a sua mulher a responsável por um possível regresso ao nosso país.

"A informação que temos é que a sua mulher quer que o Vítor vá e você quer ficar. Quem manda na sua casa, você ou a sua mulher?", perguntou um jornalista a Vítor Pereira.

O treinador português não gostou e respondeu de forma irritada. "Meu amigo, como sou mais educado do que o senhor, não vou responder. O senhor é mal-educado, está a meter-se num assunto que não tem nada a ver com futebol. O respeito que teve por mim é o mesmo que tenho por si", disse o treinador.