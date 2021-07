O Fenerbahçe revelou no seu sítio oficial que chegou a acordo com o treinador português, não divulgado a duração do contrato, referindo que Vitor Pereira está de regresso ao clube que treinou na época 2015/16 e no início da seguinte.

Vitor Pereira, de 53 anos, treinou até 2020, e durante três anos, os chineses do Shanghai SIPG, ao serviço dos quais conquistou um campeonato e uma Supertaça. Antes passou pelo 1860 Munique, da Alemanha, Fenerbahçe, Olympiacos, da Grécia, e Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, e FC Porto, para além de outros clubes em Portugal, como Santa Clara ou Sporting de Espinho.

Nos gregos do Olympiacos conquistou um campeonato e uma Taça da Grécia. Antes, o técnico orientou o FC Porto e conduziu os ‘dragões’ a dois títulos de campeão e a dois triunfos na Supertaça.