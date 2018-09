A direção liderada por Júlio Mendes entende, num documento publicado na sexta-feira, no sítio oficial do Vitória na Internet, que a SAD, cinco anos depois da sua constituição, em 2013, precisa de “um novo projeto desportivo”, que terá “necessariamente de assentar em novos investimentos” para garantir a luta pelos primeiros lugares do campeonato.

“A Vitória SAD deverá assumir a implementação de um projeto desportivo que vise não só garantir anualmente o acesso às competições europeias como também competir, em cada época desportiva, com legitimas aspirações, por uma classificação entre os primeiros lugares da I Liga”, lê-se.

Para poderem discutir o assunto, os sócios vão votar primeiro a inclusão de uma alínea no artigo 27.º dos estatutos do clube, que prevê a discussão, em AG, de “possíveis alterações aos pactos sociais de sociedades anónimas desportivas das quais o clube seja acionista”.

A alteração proposta pela direção vitoriana visa o “desaparecimento do direito de veto” do clube face à nomeação de membros para o Conselho de Administração da SAD, com a exceção da função de presidente, cuja indicação mantém-se sob a alçada do clube – Júlio Mendes lidera a SAD desde 2013.