Depois de empates com Arouca e Benfica, os vitorianos chegaram à vitória com um golo do angolano Nélson da Luz, logo aos nove minutos, num encontro em que se registaram três expulsões, a primeira para os minhotos (André Amaro, aos 41) e as restantes para os pacenses (Antunes, aos 90, e Nuno Lima, aos 90+4).

O Vitória de Guimarães mantém-se no nono lugar, com 14 pontos, enquanto o Paços de Ferreira continua sem vencer qualquer partida e segue em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo posto, com dois.