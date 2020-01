“Esta tomada de posição do Sporting CP não é mais do que uma insofismável violação dos princípios gerais descritos no artigo 10.º dos Estatutos da Liga Portugal — a saber, o da legalidade, da igualdade, da ética, da lealdade, da verdade desportiva, da boa-fé, da colaboração mútua, da proteção do bom nome do futebol profissional, da transparência e da solidariedade entre os associados Liga”, lê-se num comunicado dos sadinos.

O plantel do Vitória de Setúbal foi afetado por uma virose, o que levou o clube a pedir o adiamento do encontro de sábado, mas o Sporting, justificando com sobrecarga de calendário, não aceitou, com a LPFP a não alterar a data por os dois clubes terem falhado um entendimento.

“A violação de todos estes princípios impõe que o Vitória FC dispute a próxima jornada com uma equipa manifestamente inferiorizada”, considera o clube sadino.

Adiantando que não vai realizar estágio para o jogo de sábado, o Vitória de Setúbal considera que impor que jogue o clube “nestas condições significa colocar em causa a integridade da competição, algo que os regulamentos da Liga pretendem evitar”.