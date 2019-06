Outro aspeto que o treinador e histórico ex-capitão do Vitória de Setúbal pretende ver reforçada é passar a ideia de responsabilidade que os atletas têm de ter por representar o emblema setubalense.

“Temos de passar a mensagem aos jogadores que chegam do que é a dimensão do clube, algo que se perdeu um bocadinho. Independentemente dos últimos tempos, não deixa de ser um grande do futebol português, uma referência e um clube histórico. Isso vai ter de ser passado a quem chega para que sinta o peso de vestir a camisola com o símbolo do Vitória”, vincou.

Depois de substituir Lito Vidigal no cargo de treinador à 19.ª jornada da época passada, Sandro Mendes, ex-diretor desportivo dos sadinos, admite que, apesar de sentir responsabilidade idêntica, é vantajoso começar a trabalhar com a equipa na pré-época.

“Começar de novo é uma vantagem porque posso implementar as minhas ideias. No entanto, a responsabilidade de fazer o meu melhor dia-a-dia é a mesma. Desde o primeiro dia que aqui entrei, como jogador e depois como treinador, que tenho a consciência supertranquila. Todos os dias procuro fazer e ser melhor”, disse.