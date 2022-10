No Estádio do Bonfim, o Vitória de Setúbal adiantou-se no marcador aos 46 minutos, com um golo de José Varela, ampliando a vantagem aos 70, por intermédio de François.

Com este triunfo, a equipa sadina, que milita na série B da Liga 3, segue em frente para a próxima eliminatória da Taça de Portugal, competição que já conquistou por três vezes.