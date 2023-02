A jogar em casa, o Vizela, que na ronda anterior foi derrotado pelo FC Porto (2-0), está atualmente no 10.º lugar do campeonato, com 24 pontos, enquanto o Desportivo de Chaves, que vem de uma vitória frente ao Marítimo (2-1), é nono, com 25, em igualdade com o Boavista, oitavo.

Os vizelenses venceram os três últimos jogos que disputaram em casa na I Liga, enquanto os transmontanos somaram dois empates e uma derrota nos encontros efetuados fora de portas.

Esta será a terceira vez que as duas equipas se vão enfrentar na presente temporada. No jogo da primeira volta do campeonato empataram em Chaves (1-1), enquanto na fase de grupos de Taça da Liga se registou uma nova igualdade (2-2), dessa vez em Vizela.

O jogo entre o Vizela e o Desportivo de Chaves está agendado para as 20:15, no Estádio Futebol Clube de Vizela, em partida que será arbitrada por Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

A 20.ª jornada da I Liga, que arrancou em 26 de janeiro com o triunfo do Benfica em Paços de Ferreira (2-0), vai disputar-se até segunda-feira e tem como destaque a receção do Sporting ao FC Porto, no domingo.

Programa da 20.ª jornada:

– Quinta-feira, 26 jan:

Paços de Ferreira — Benfica, 0-2.

– Sexta-feira, 10 fev:

Vizela — Desportivo de Chaves, 20:15.

– Sábado, 11 fev:

Arouca — Santa Clara, 18:00.

Vitória de Guimarães — Portimonense, 20:30.

– Domingo, 12 fev:

Famalicão — Gil Vicente, 15:30.

Sporting — FC Porto, 18:00.

Marítimo — Sporting de Braga, 20:30.

– Segunda-feira, 13 fev:

Rio Ave — Estoril Praia, 19:00.

Boavista — Casa Pia, 21:15.