Os brasileiros, que na sexta-feira tinha perdido com a Sérvia (3-2), fizeram, desta feita, valer toda a sua experiência, frente a um adversário que encaixou a segunda derrota nesta ronda, depois de ter perdido no jogo inaugural, com Portugal, também por 3-0.

Entrada demolidora dos brasileiros na partida, mostrando um ataque letal que foi cedo cavando uma vantagem superior a cinco pontos, que os chineses, não mais conseguiram recuperar, revelando alguns erros no jogo da rede, que levaram o primeiro parcial a fechar num esclarecedor 25-15.

O Brasil voltou a entrar com maior rotação para o segundo parcial, mas frente a uma China mais concentrada e eficaz no contra-ataque, que foi impedindo que os sul-americanos, novamente mais fortes no ataque, tivessem uma vantagem tão dilatada, embora vencendo o ‘set’ por 25-18.

Mais equilibrado ainda começou o terceiro parcial, com a formação asiática a não deixar, na parte inicial, que os brasileiros descolassem no marcador, embora a maior experiência dos ‘canarinhos’ a defender fez, depois, a diferença, para fecharem a partida com um 25-22.

Os brasileiros serão os próximos adversários de Portugal, às 18:00 de domingo, enquanto que os chineses vão tentar conseguir a primeira vitória nesta jornada, frente à Sérvia, às 15:00, também no pavilhão de Gondomar.

Ficha de jogo

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Brasil – China, 3-0.

Parciais: 25-15 (24 minutos), 25-18 (26) e 25-22 (30).

Sob a arbitragem Zsolt Mezoffy (Hungria) e Epaminondas Gerothodoros (Grécia), as equipas alinharam:

- Brasil: Bruno Resende, Ricardo Sousa, Isac Santos, Douglas Sousa, Alan Sousa, Flávio Gilberto. Jogaram ainda: Thales Hoss (líbero) e Maique Nascimento (líbero).

Treinador: Renan Del Zotto.

- China: Xiaoteng Ma (líbero), Qingyao Dai, Chuan Jiang, Longhai Chen, Libin Liu e Guojun Zhan. Jogaram ainda: Shuhan Rao, Haixiang Du, Jingyi Wang e Yaochen Yu.

Treinador: Raul Lozano.

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores