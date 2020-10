Líder desde a segunda etapa, Antunes sai para a estrada às 17:00, dois minutos depois do segundo classificado, o seu compatriota Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), que tem uma desvantagem de 13 segundos para o camisola amarela, mas não é um especialista na luta contra o cronómetro.

O espanhol Gustavo Veloso, terceiro da geral, a 01.13 minutos de Antunes, e o melhor contrarrelogista dos três primeiros, parte quatro minutos antes do seu companheiro de equipa.

O contrarrelógio de 17,7 quilómetros vai definir o pódio final, com o ‘top 3’ ainda em aberto, uma vez que entre o vencedor da Volta em 2014 e 2015 e o oitavo classificado, o português António Carvalho (Efapel), há pouco mais de um minuto de diferença.

Na discussão estão ainda João Benta (Rádio Popular-Boavista), Joni Brandão (Efapel) e João Rodrigues (W52-FC Porto), respetivamente segundo e primeiro da última edição, e Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel).

No dia em que se celebram 110 anos da Implantação da República Portuguesa, o dono da camisola amarela e os seus dois ‘escudeiros’ serão encontrados no final do contrarrelógio de 17,7 quilómetros, que parte da Avenida Ribeira das Naus para chegar na Praça do Comércio, depois de percorridas algumas das artérias mais simbólicas da zona ribeirinha e da baixa da cidade.

O espanhol Óscar Pelegrí (Feirense) será o primeiro dos 89 ciclistas em prova a partir para o ‘crono’, saindo para a estrada às 15:22.