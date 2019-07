Gustavo Veloso, Esp (W52-FC Porto): Inscrito de 'emergência', após a lesão de Raúl Alarcón afastar o campeão de 2017 e 2018 da prova, os 'dragões' chamaram o 'veterano', que também venceu duas edições, em 2014 e 2015, para ser uma das armas na prova.

Embora já não seja o ciclista dominador de outros anos, aos 39 anos o espanhol tem a experiência necessária, e o conhecimento dos pontos fulcrais da prova, para liderar o esforço 'azul e branco' na tentativa de prolongar um domínio vitorioso que se arrasta desde 2013.

Jóni Brandão, Por (Efapel): Depois de dois anos no Sporting-Tavira e de ficar em segundo lugar na Volta a Portugal em 2018, Jóni volta a ser o grande candidato português à conquista da prova, agora de regresso à Efapel, que já tinha representado por quatro temporadas.

Aos 29 anos, venceu uma etapa no GP Beiras, que acabou no terceiro lugar, e foi quinto classificado na prova de fundo dos Nacionais, somando várias vitórias também no Grande Prémio Jornal de Notícias, num ano que terá nova 'prova de fogo' atrás da conquista da maior ambição, e os olhos postos em si como a 'esperança' para quebrar o domínio da W52-FC Porto.

Alejandro Marque, Esp (Sporting-Tavira, Por): Excelente contrarrelogista - foi terceiro nos Campeonatos de Espanha em 2012 -, o espanhol transformou-se num ciclista completo e venceu a Volta a Portugal de 2013, triunfo que lhe abriu as portas da Movistar.

Contudo, o sonho do WorldTour virou pesadelo e um controlo antidoping, do qual foi absolvido, deixou-o sem competir um ano, regressando em 2015 para ser terceiro na Volta.

Aos 37 anos, vai 'lutar' pelo lugar de líder com Nocentini, Tiago Machado e José Mendes, no terceiro ano no Sporting-Tavira e após um desapontante 13.º posto em 2018, ano em que venceu a segunda parte da Volta à China, tendo conseguido, à porta da Volta, um oitavo lugar no Troféu Joaquim Agostinho.

Sérgio Paulinho, Por (Efapel, Por): Um dos mais experientes ciclistas do pelotão nacional perdeu este ano o estatuto de chefe de fila da Efapel, para o regressado Joni Brandão.

Nono na Volta de 2017 e medalha de prata nos Jogos de Atenas2004, o terceiro mais velho em prova (39 anos) não deixa de ser importante para o conjunto de Lousa, depois de muitos anos a 'escudar' Alberto Contador e a vencer etapas em grandes Voltas, no Tour (2010) e Vuelta (2006).

Henrique Casimiro, Por (Efapel, Por): O 'veterano' de afirmação tardia teve de esperar até aos 32 anos, em 2018, para a primeira vitória profissional, no Alto de Montejunto no Troféu Joaquim Agostinho. Este ano, fez ainda melhor e venceu a prova, num ano em que se 'mostrou' também no Grande Prémio das Beiras.