Um comissário mede a temperatura a um ciclista não identificado à entrada para a Zona 0, como medida de prevenção à covid-19, antes do prólogo da edição especial da Volta a Portugal em Bicicleta, disputado em Fafe com a extensão de sete quilómetros, em Fafe, 27 de setembro de 2020. A edição especial da Volta a Portugal em bicicleta não tem um protocolo rígido quanto ao número de casos de covid-19 que determina a exclusão de uma equipa, sendo esta decisão tomada em conformidade com as autoridades de saúde.

NUNO VEIGA/LUSA