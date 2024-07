A liderança da geral do suíço Colin Stüssi não deverá ser ameaçada nestes 164,5 quilómetros, uma vez que a provável chegada em pelotão compacto não provocará alterações de tempo nos primeiros lugares.

O suíço da Vorarlberg é líder após vencer a primeira etapa, no Observatório de Vila Nova, com o português António Carvalho (ABTF-Feirense) em segundo, a 32 segundos, enquanto Luís Fernandes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) é terceiro, a 58.

Ainda em Santarém, está em disputa o único prémio de montanha do dia, de quarta categoria, ao quilómetro 31, já depois da primeira meta volante, no Cartaxo.

Almeirim e Vila Franca de Xira são os outros pontos a contar não só para a classificação dos pontos, como para o tempo, uma vez que atribuem bonificações aos três primeiros.

No final, a chegada a Marvila deverá ser a primeira oportunidade para os sprinters se mostrarem na 85.ª edição, depois de um prólogo, na quarta-feira, para especialistas no contrarrelógio, e a chegada em alto em Miranda do Corvo, na quinta-feira.