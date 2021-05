O exercício individual contra o cronómetro deverá permitir o ‘desempate’ entre os três primeiros da geral, com o jovem da INEOS a enfrentar a concorrência do português João Rodrigues (W52-FC Porto) e do espanhol Jonathan Lastra (Caja Rural), respetivamente segundo e terceiro da geral com o mesmo tempo do camisola amarela.

Ethan Hayter, de 22 anos, será o último ciclista a partir para as ruas de Lagoa, às 17:20, com os seus dois grandes rivais a saírem dois e quatro minutos antes.

Além dos candidatos à geral, como o colombiano Iván Sosa (INEOS), que inicia o seu exercício às 17:12, também o campeão nacional da especialidade, Ivo Oliveira (UAE Emirates), terá um momento para brilhar, a partir das 15:13.

O primeiro dos 171 ciclistas ainda em prova a iniciar o contrarrelógio será o francês Julien Duval (AGR2), com o último da geral individual a dar as primeiras pedaladas em Lagoa às 14:20.

A 47.ª Volta ao Algarve, que arrancou na quarta-feira em Lagos, termina no domingo, com o sucessor do belga Remco Evenepoel a ser consagrado no alto do Malhão, no final da quinta etapa.