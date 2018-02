O britânico Geraint Thomas procura hoje confirmar a terceira vitória na Volta ao Algarve em bicicleta, na quinta e última etapa da 44.ª edição, numa ligação de 173,5 quilómetros entre Faro e o Alto do Malhão, em Loulé.

À partida para a derradeira tirada, Thomas, vencedor em 2015 e 2016, tem 19 segundos de avanço sobre o polaco Michal Kwiatkowski, seu colega de equipa, e 32 sobre o português Nelson Oliveira (Movistar).

As dificuldades da etapa começam ao quilómetro 63, com uma primeira contagem de terceira categoria em Picota, com os ciclistas a terem mais uma subida de semelhante dificuldade, aos 99,6 quilómetros, no Miradouro do Alto da Ameixeira.

Começam depois as maiores dificuldades da etapa com a primeira passagem, aos 132,6 quilómetros, pelo Alto do Malhão, pequena ascensão de segunda categoria de 2,8 quilómetros, mas com uma inclinação média de 8,9%.

Antes da subida final, os ciclistas ainda terão mais uma subida de terceira categoria, em Vermelhos, a pouco mais de 20 quilómetros do final.

Thomas poderá ser o primeiro estrangeiro a vencer por três vezes a Volta ao Algarve, imitando o feito do português Belmiro Silva, em 1977, 1981 e 1984.