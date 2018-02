António Fontes é o primeiro velejador português a subir ao pódio na Volvo Ocean Race. Na edição 2017-2018 da regata à volta do mundo, a bordo do SHK/Scallywag, barco com bandeira de Hong Kong, Fontes, que integrou a tripulação liderada por David Witt, terminou a 6.ª etapa em 2.º lugar, atrás do AkzoNobel, uma etapa que ligou ao longo de quase 6,344 mil milhas náuticas a cidade chinesa de Hong Kong a Auckland, na Nova Zelândia.

O feito histórico alcançado pelo português António Fontes poderia ter sido tanto maior para Portugal quanto as expectativas do único barco com bandeira portuguesa – Turn the Tide on Plastic – onde seguia outro português, Bernardo Freitas, de fazer inédita companhia na celebração à chegada ia crescendo à medida que se aproximavam da linha de chegada.

A embarcação da Fundação Mirpuri (que chegou a liderar a etapa entre os dias 21 e 23 de fevereiro) esteve com o pódio à vista 24 horas antes da chegada ao porto de Waitematā, em Auckland. Um sonho que começou a desabar durante a noite, a 90 minutos e a 20 milhas de terra.

Cinco barcos separados por 30 minutos num match race épico

Seis minutos e 10 segundos separaram a subida ao último lugar do pódio do 5º lugar alcançado, tendo o barco que transporta a mensagem de combate à poluição dos plásticos sido ultrapassado pela equipa espanhola da MAPFRE (3º) e pelos chineses da Dongfeng (4º), num verdadeiro match race entre as três embarcações. E foram somente 2 minutos e 58 segundos que separaram a tripulação chinesa do pódio.