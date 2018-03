Nesta quinta-feira, 22 de março, os barcos aproveitam todas as opções que os Mares do Sul oferecem para acelerar rumo a Itajaí, destino final da etapa. As equipas lidam com ventos fortes - de 20 a 25 nós - o que permite percorrer em média 500 milhas náuticas por dia.

Mas esta situação está prestes a mudar. E para pior. A navegar pelos Mares do Sul, os velejadores vão encontrar uma frente fria com ventos de oeste-sudoeste. A velocidade das rajadas deve ultrapassar 40 nós. A temperatura, que agora está nos 8 graus, deve cair consideravelmente nos próximos dias. "Até agora tem sido difícil, mas rápido", disse Rob Greenhalgh, do MAPFRE. ''Tivemos de 20 a 25 nós, o que é perfeito. Mas nas próximas 24 horas esperamos que aumente para 35 nós''. ''Serão condições pesadas durante três ou quatro dias, 35 a 45 nós, talvez mais", disse Charles Caudrelier, skipper do Dongfeng Race Team. “Também vamos apanhar um mar enorme, com vagas de 10 metros''. Os velejadores precisam avaliar algumas opções: continuar no limite extremo sul perto da zona de exclusão do gelo ou seguir mais para norte, o que os afastaria das condições mais duras, mas aumentaria as milhas a percorrer até ao Brasil. É um equilíbrio delicado de velocidade versus segurança, dada a previsão da meteorologia. Chris Nicholson, do AkzoNobel, é um veterano da Volvo Ocean Race. Por conhecer bem esta zona, o velejador australiano sabe que o que têm pela frente e é complicado. ‘'Aqui no AkzoNobel o nosso objetivo é atravessar esta frente com segurança e com o barco inteiro. Teremos pelo menos uma semana com 30 a 40 nós de vento. Será um esforço e tanto!’'. O AkzoNobel de Chris Nicholson e da brasileira Martine Grael lidera a classificação da etapa. Estão a ser seguidos de perto por outros quatro barcos, incluindo o MAPFRE, que é o mais próximo. A sétima etapa da Volvo Ocean Race tem ao todo 7.600 milhas náuticas e, após cinco dias rumo ao Brasil, os barcos já percorreram 2.600 milhas náuticas desde Auckland, na Nova Zelândia. O vencedor desta etapa ganhará pontos a dobrar. Outra bonificação extra vai para o primeiro barco a passar o Cabo Horn. 7ª etapa - Classificação geral - Quinta-feira 22 de março (Dia 5) - 13:00 UTC 1 - AkzoNobel distância até ao final - 5024,12 milhas náuticas 2 - Mapfre +1,41 3 - Vestas/11th Hour Racing +5,56 4 - Dongfeng Race Team +6,60 5 - Team Brunel +9,53 6 - Turn the Tide on Plastic +25,34 7 - Sun Hung Kai / Scallywag +59,45 Partilhar