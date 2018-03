Naquela que é uma das mais duras e severas etapas na história da Volvo Ocean Race, 7600 milhas náuticas (cerca de 14.000 km) entre Auckland, Nova Zelândia e Itajaí, no estado de Santa Catarina, Brasil, quando faltam aproximadamente 1900 milhas para o final, a tripulação do Brunel deixou para trás os inóspitos Mares do Sul, dobrou o Cabo Horn e entrou no Atlântico.

Na passagem pelo “fim do mundo” (às 13h00, hora portuguesa) que permite à equipa holandesa, a primeira a saltar do Pacífico para o Atlântico, ganhar um ponto extra na classificação geral, com os olhos postos nos dias mais calmos que se perspetivam, o pensamento mantinha-se várias milhas náuticas atrás. "A tripulação está muito, muito, mesmo muito cansada", escreveu Bouwe Bekking, skipper do Brunel. “Apesar de estarmos na frente, a bordo não estamos felizes ... A perda do John (Fisher) está mais enraizada do que gostamos de admitir: eu penso nele muitas vezes”, continuou.

"Esta etapa é para um bom homem, o Fish", sublinhou Chris Nicholson, do AkzoNobel”. Para Simon Fisher, do Vestas 11 Hour Racing, o Cabo Horn “é o mais difícil de enfrentar” e esta “é provavelmente a perna mais difícil no Oceano Pacífico”. Com cinco participações no curriculum não se recorda de uma travessia “tão dura”, sentenciou. Interiorizado o “que significa passar o Cabo Horn”, já em relação ao trágico desaparecimento do velejador inglês John Fischer, da equipa Sun Hung Kai / Scallywag, aproveitam para “fazer uma pausa e pensar no John e nos tripulantes do Scallywag”, equipa que está neste momento “a passar por uma provação terrível”, pelo que “este será um bom momento para prestarmos a nossa homenagem”.

Por seu turno, Dee Caffari, skipper do Turn the Tide on Plastic, barco com bandeira portuguesa (Fundação Mirpuri) sente-se como “uma mãe orgulhosa” ao conduzir seis pessoas a bordo “que nunca estiveram nos Mares do Sul” e “que estão prestes a passar o Cabo Horn, o que muitas pessoas não conseguem fazer”. Uma travessia pelo Cabo Horn que “é definitivamente para o Fish”, frisou.