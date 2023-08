No final dos 174,5 quilómetros, entre Paredes e o alto da Senha da Graça, em Mondim de Basto, Whelan venceu em 4:32.46 horas, com menos 34 segundos do que o espanhol Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) e 36 do que o português Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO).

Na geral, Colin Stüssi tem agora 45 segundos de avanço sobre Henrique Casimiro (Efapel), que subiu ao segundo posto, ultrapassando o russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor), agora terceiro, a 1.00 minuto.

A 84.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta termina no domingo, com um contrarrelógio de 18,2 quilómetros em Vina do Castelo, com a meta instalada no alto do Santuário de Santa Luzia.