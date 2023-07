Alcaraz, de 20 anos, bateu o número três da hierarquia mundial em apenas três sets, pelos parciais de 6-3, 6-3 e 6-3, num encontro que teve a duração de um hora e 52 minutos na relva londrina.

O tenista espanhol, que venceu um Grand Slam na carreira, o Open dos Estados Unidos em 2022, vai defrontar na final Novak Djokovic, número dois do mundo, que é recordista com 23 torneios do Grand Slam conquistados e que já venceu em Wimbledon por sete vezes (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022).