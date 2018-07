A tenista norte-americana Serena Williams apurou-se hoje para as meias-finais em Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, mas cedeu um ‘set’ com a italiana Camila Giorgi, enquanto o argentino Juan Martín del Potro qualificou-se para os ‘quartos’.

A antiga número um mundial, que venceu sete vezes o torneio, a última em 2016, desembaraçou-se da italiana Giorgi, 52.ª do ‘ranking’ WTA, em uma hora e 46 minutos, mas perdeu o primeiro ‘set’ nesta edição, logo o primeiro, por 3-6, antes de recuperar (6-3 e 6-4).

Atualmente no 181.º lugar da hierarquia mundial, Serena encontrou em Giorgi uma adversária determinada e eficaz na relva do All England Club, a que a norte-americana regressa depois de falhar a prova em 2017 devido a gravidez.

Depois de ter saído na quarta ronda em Roland Garros, no regresso a torneios Grand Slam, Williams vai defrontar a alemã Julia Goerges, 13.ª pré-designada, que hoje venceu a holandesa Kiki Bertens, 20.ª.

Goerges perdeu por 3-6 frente à holandesa, mas recuperou e venceu, depois, por 7-5 e 6-1, marcando encontro com Williams por um lugar na final londrina.

A alemã, de 29 anos, chega pela primeira vez a uma meia-final de um Grand Slam, onde o melhor resultado já eram os ‘quartos’ hoje disputados, e ‘vingou’ os maus resultados em Londres, de onde saiu na primeira ronda nos últimos cinco anos

Na outra meia-final, a letã Jelena Ostapenko e a alemã Angelique Kerber vão medir forças por um lugar na final, com Ostapenko a fazer história para o seu país ao tornar-se a primeira a chegar às ‘meias’ em Wimbledon.

Ostapenko, 12.ª classificada do ‘ranking’, bateu a eslovaca Dominika Cibulkova, 33.ª, por 7-5 e 6-4, enquanto Kerber, 11.ª jogadora mundial, venceu a russa Daria Kasatkina, 14.ª, por 6-3 e 7-5, mesmo tendo precisado de sete ‘match points’ até fechar o encontro.

Kerber é a mais bem colocada do ‘ranking’ no ‘major’ britânico e, depois de vencer o Open da Austrália e o US Open em 2016, vai à terceira final em Londres, depois das derrotas em 2012 e 2016.

A Alemanha voltou, assim, a ter duas tenistas nas meias-finais de um torneio Grand Slam pela primeira vez desde Roland Garros em 1993 (Steffi Graf e Anke Huber), e em Wimbledon pela primeira vez desde 1931.

No único jogo do quadro masculino marcado para hoje, del Potro, quarto jogador mundial, enfrentou uma ‘maratona’ de quatro horas e 24 minutos com o francês Gilles Simon, 53.º, o jogo mais longo até ao momento.

Del Potro venceu por 7-6 (7-1), 7-6 (7-5), 5-7 e 7-6 (7-5) e qualificou-se para os quartos de final do segundo Grand Slam consecutivo.

O campeão do US Open de 2009 chegou às ‘meias’ em 2013, e está, para já, entre os oito melhores este ano, tendo pela frente o líder do ‘ranking’ mundial, o espanhol Rafael Nadal, também ele a chegar aos ‘quartos’ pela primeira vez desde 2011.