A equipa londrina teve uma entrada forte no jogo que se traduziu na marcação de três golos, aos 06, 14 e 38 minutos, por Jesse Lingard, pelo médio espanhol Pablo Fornals e pelo avançado Jarrod Bowen, respetivamente.

O jogo parecia resolvido antes da chegada do intervalo, mas um golo do internacional belga Leander Dendoncker, aos 44 minutos, colocou a equipa treinada pelo português Nuno Espírito Santo ainda dentro da discussão do resultado.

Na segunda parte, o ‘Wolves’ chegou ao segundo golo aos 68 minutos, pelo jovem português Fábio Silva, após assistência do seu compatriota Pedro Neto, mas o West Ham segurou a preciosa vantagem até final.

O ‘Wolves’ iniciou o jogo com cinco jogadores portugueses, Rui Patrício, Nelson Semedo, Ruben Neves, Daniel Podence e Pedro Neto, mas ainda teve mais dois a entrar no decorrer do jogo, o avançado Fábio Silva, que rendeu Daniel Podence no início da segunda parte, e o médio Vitinha, que foi lançado em campo aos 72 minutos, a substituir o avançado brasileiro Willian José.

Com esta derrota, o Wolverhampton somou o quinto jogo sem vencer (três derrotas e dois empates) e caiu para 14.º lugar, com 35 pontos, enquanto o West Ham subiu ao quarto lugar, com 52, em posição de acesso à ‘Champions’.

No outro jogo de hoje da 30.ª jornada, o Everton não foi além de um empate a um golo na receção ao Crystal Palace, que chegou ao 1-1 a quatro minutos do final do tempo regulamentar pelo internacional belga Michy Batshuay, depois de estar a perder desde o minuto 56, devido a um golo do internacional colombiano James Rodriguez.

A ‘Premier League’ é liderada pelo Manchester City, com 74 pontos, seguido do Manchester United, com 60, do Leicester, com 56, e do West Ham, com 52. O Everton segue em oitavo, com 47, e o Crystal Palace em 12.º, com 38.