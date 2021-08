A estreia de Bruno Lage na Premier League não se antevia fácil: o primeiro jogo do Wolverhampton na liga era fora, no terreno do Leicester, quinto classificado do campeonato e vencedor da Taça de Inglaterra na época passada, e vencedor da Supertaça inglesa, já na presente temporada, com uma vitória sobre o todo poderoso Manchester City.

E não foi. O Wolves, com toda a sua armada portuguesa, quatro deles a titulares, José Sá, João Moutinho, Rúben Neves e Francisco Trincão, saiu derrotado do King Power Stadium por 1-0 e ainda viu outro português, de azul, a assumir o protagonismo. Ricardo Pereira, antigo lateral direito do FC Porto, fez a assistência para Jamie Vardy que num excelente gesto técnico colocou a bola no fundo das redes aos 41 minutos.

Apesar da derrota, o jogo marcou um momento especial, o regresso do avançado mexicano Raul Jiménez, que voltou a alinhar num jogo da Premier League nove meses depois de ter fraturado o crânio num choque de cabeça com David Luiz.

Nos outros jogos da tarde, o Everton, sem André Gomes, venceu o Southampton por 3-1, depois de ter estado a perder, na sequência de um golo apontado por Adam Armstrong, aos 22 minutos.

A nova equipa do técnico espanhol Rafa Benitez chegou à vitória com golos de Richarlison (47), Doucoure (76) e Calvert-Lewin (81).

Em Londres, o Chelsea, que a meio da semana juntou a supertaça europeia ao título de campeão continental, venceu o Crystal Palace por 2-0, com golos de Marcos Alonso, Pulisic e Chalobah.

O Watford recebeu e venceu o Aston Villa por 3-2, enquanto o Brighton foi a única equipa a vencer fora nos jogos disputados ao início da tarde, impondo-se por 2-1 no terreno do Burnley.